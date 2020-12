I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: coronavirus, confermati 8.702 contagi in 24 ore - Le autorità sanitarie della Colombia hanno confermato 8.702 contagi da nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei casi registrati nel paese a 1.425.774 casi. I nuovi decessi sono stati 187 e fanno salire il numero delle morti legate al virus a 39.053. I casi attivi sono 67.873. La maggior parte dei nuovi casi è stata registrata nell’area di Bogotà, dove si sono contati 2.504 casi. In questo contesto il governo della Colombia ha esteso la chiusura delle frontiere terrestri con Panama, Ecuador, Perù, Brasile e Venezuela fino al 16 gennaio. La misura, riferisce l'emittente "Caracol", non riguarda i casi di emergenza sanitaria, trasporto merci e casi di forza maggiore, che verranno coordinati con l’agenzia Migracion Colombia nel rispetto del protocollo di sicurezza. (Res)