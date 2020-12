Camera: domani audizioni su reclutamento ricercatori universitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 15 dicembre, alle ore 10, la commissione Cultura della Camera, presso l'aula della commissione Lavoro, svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti della Crui e del Cun, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori delle università e degli enti di ricerca, nonché di dottorato e assegni di ricerca. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv e sul canale satellitare della Camera. Lo rende noto Montecitorio. (Com)