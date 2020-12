© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore: approvato l'uso del vaccino Pfizer-BioNTech, prime consegne alla fine del mese - Le autorità sanitarie di Singapore hanno approvato l'uso d'emergenza del vaccino sviluppato dalla casa farmaceutica statunitense Pfizer e dalla tedesca BioNTech, con le prime dosi che dovrebbero essere consegnate alla città-Stato entro la fine del mese. Lo ha comunicato questa mattina il primo ministro Lee Hsien Loong, annunciando anche un ulteriore allentamento delle misure restrittive per il contenimento della pandemia di Covid-19 a partire dal prossimo 28 dicembre. Secondo Lee, Singapore avrà dosi a sufficienza per vaccinare interamente la sua popolazione contro il Covid entro la fine del primo trimestre del prossimo anno. Per l'acquisto dei vaccini, il governo ha stanziato circa 750 milioni di dollari, fondi che dovrebbero servire anche ad acquistare altri candidati vaccini come quelli prodotti dalla statunitense Moderna e dalla cinese Sinovac. Singapore dovrebbe essere uno dei primi Paesi al mondo a ricevere i vaccini Pfizer-BioNTech, già approvati dalle autorità sanitarie di Stati Uniti, Regno Unito e Canada. Per la distribuzione, ha precisato Lee, sarà data priorità ai segmenti della popolazione più a rischio: operatori sanitari in prima linea, anziani e fasce vulnerabili. L'obiettivo delle autorità sanitarie a lungo termine è quello di vaccinare l'intera popolazione adulta, sebbene con base volontaria. (segue) (Res)