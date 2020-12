© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Xi ribadisce impegno ad attuazione accordo di Parigi - La Cina ha promesso un maggiore impegno nell'affrontare la sfida del mutamento climatico entro il 2030. Lo ha dichiarato il presidente della Cina, Xi Jinping, nel corso del suo intervento in collegamento video al Climate Ambition Summit che si è tenuto sabato 12 dicembre. Nel sottolineare il sostegno internazionale e la partecipazione all'attuazione dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici sin dalla sua adozione cinque anni fa, Xi ha affermato che il panorama internazionale si sta evolvendo più rapidamente e la Covid-19 sta innescando profonde riflessioni sul rapporto tra uomo e natura. Xi ha avanzato tre proposte. In primo luogo, ha invitato tutte le parti a fare nuovi progressi nella governance climatica che prevede una cooperazione vantaggiosa per tutti. "Nell'affrontare la sfida del clima, nessuno può essere distaccato e l'unilateralismo non porterà da nessuna parte. Solo sostenendo il multilateralismo, l'unità e la cooperazione possiamo fornire vantaggi condivisi e risultati vantaggiosi per tutte le nazioni. La Cina accoglie con favore il sostegno di tutti i paesi all'accordo di Parigi e il loro maggiore contributo alla lotta al cambiamento climatico", ha spiegato Xi. (segue) (Res)