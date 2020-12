© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: ministero Esteri, Taipei presenterà domanda per aderire al Cptpp - Taiwan presenterà una domanda per aderire al Partenariato trans-pacifico una volta terminate le consultazioni informali attualmente in corso con i suoi attuali 11 membri. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri dell'Isola. Taiwan è membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), ma molti paesi sono diffidenti nel firmare accordi commerciali con Taipei temendo obiezioni dalla Cina, che rivendica l'Isola come parte integrante del proprio territorio. Taiwan ha deciso di aderire all'Accordo globale e progressivo di 11 paesi per la Partnership trans-pacifica (Cptpp), firmato nel 2018. In una dichiarazione, il ministero degli Esteri ha affermato che secondo le procedure interne del Cptpp, i nuovi membri richiedenti devono completare i colloqui informali con i membri esistenti e "raggiungere un consenso" prima di presentare domanda. "I colloqui sono in corso e i paesi membri comprendono già chiaramente la nostra determinazione e i passi per cercare l'adesione, e l'atteggiamento è abbastanza positivo. Una volta completata la consultazione informale con tutti gli Stati membri, presenteremo formalmente una domanda di adesione secondo le procedure", si legge nella nota. (segue) (Res)