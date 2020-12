Camera: domani audizioni su accesso alla professione forense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 15 dicembre, la commissione Giustizia della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di accesso alla professione forense, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 11, rappresentanti dell'Unione nazionale camere civili; ore 11.45, Vincenzo La Licata, vicepresidente dell'Associazione italiana praticanti avvocati (Aipavv); ore 12.30, Francesco Caringella, magistrato. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)