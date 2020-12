Cina: hacker pubblicano i nomi di 2 milioni di affiliati al Partito comunista nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lista contenente i nomi di quasi due milioni di affiliati al Partito comunista cinese (Pcc) è stata divulgata online. Lo ha annunciato "Sky News Australia", che la definisce "la più grande fuga d'informazioni di questo genere al mondo". Il registro, che sarebbe parte di documenti ufficiali cinesi, include "i dettagli" di 1,95 milioni di membri del Pcc. Secondo l'emittente televisiva australiana, "ciò che rende questo database straordinario non è solo il fatto di esporre come membri del Partito comunista cinesi (migliaia di persone) che attualmente vivono e lavorano in tutto il mondo, dall'Australia agli Usa al Regno Unito. Ad essere straordinario è il fatto che questa lista alza il sipario sulle modalità attraverso le quali il Partito opera sotto la leadership del presidente Xi Jinping". Il database, che "dissidenti cinesi" avrebbero estrapolato da un server di Shanghai lo scorso settembre, è stato consegnato a un consorzio di quattro organizzazioni mediatiche: "The Australian", "The Sunday Mail", "De Standaard" e un editore svedese, che ne hanno analizzato i contenuti per due mesi. Dal database emerge che sezioni del Partito comunista cinese "sono state istituite in seno a grandi aziende occidentali, consentendo l'infiltrazione di quelle aziende da parte di membri del Pcc che, se necessario, rispondono direttamente al Partito, al suo segretario, al presidente (Xi) in persona". Assieme ai dettagli identificativi di 1,95 milioni di iscritti al Partito, perlopiù originari di Shanghai, i documenti trapelati contengono i dettagli ben 79 mila sezioni di partito, molte istituite in seno ad aziende internazionali. (segue) (Res)