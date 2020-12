Cina: hacker pubblicano i nomi di 2 milioni di affiliati al Partito comunista nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la stampa australiana, tra le grandi aziende i cui nomi compaiono nella lista figurano il colosso aerospaziale Boeing, il gruppo bancario Hsbc, i costruttori di automobili Volkswagen, Jaguar e Rolls Royce, e addirittura le compagnie farmaceutiche Pfizer e Astra Zeneca, protagoniste degli sforzi globali per lo sviluppo di vaccini sperimentali contro la Covid-19. Ancor più allarmante, secondo la stampa australiana, è il fatto che alcuni dei membri del partito in questione avrebbero fatto giuramento di "tutelare i segreti del Partito, essere leali al Partito, lavorare duramente, lottare per il comunismo per tutta la vita (...) e non tradire mai il Partito". Secondo "Sky News Australia", il vasto database rappresenta un grave imbarazzo per numerose grandi aziende multinazionali, che "sembrano non essersi dotate di alcun piano per tutelarsi dal furto della proprietà intellettuale e dallo spionaggio economico". I media australiani evidenziano che dal database non emerge alcuna prova che i soggetti elencati abbiano compiuto attività di spionaggio: non è chiaro però se e fino a che punto le aziende interessate siano a conoscenza dell'affiliazione dei loro dipendenti, e quali misure abbiano intrapreso per premunirsi sul fronte della sicurezza. (Res)