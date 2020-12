Governo: Gasparri, crisi autogestita da Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oramai siamo ad una crisi di governo sostanziale, autogestita dal presuntuoso Conte, che fissa le consultazioni con le delegazioni di partito con una scansione di orari simili a quella che vede protagonista il Quirinale quando bisogna affidare l'incarico di formare un governo". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Siamo ad una farsa - spiega in una nota -. Un governo di incapaci inebetiti da una crisi che li travolge. Incapaci di confrontarsi sul Recovery fund, travolti da una emergenza sanitaria che non hanno saputo arginare in alcun modo. È un Governo da cancellare e da spazzare via". (com)