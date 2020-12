Ue: Panetta (Bce), evitata depressione catastrofica, intravediamo luce in fondo al tunnel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2020 è stato un anno eccezionale per l’Europa, in cui abbiamo affrontare una recessione senza precedenti che ha determinato una contrazione del prodotto dell’Eurozona di oltre il 15 per cento: tuttavia, abbiamo assistito ad una reazione comune senza eguali nella storia dell’Unione monetaria, che ha evitato una depressione economica potenzialmente catastrofica. Così Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, intervenuto oggi al Rome Investment Forum 2020. “Con le notizie positive sui vaccini intravediamo la luce in fondo al tunnel ma non ne siamo ancora fuori, dal momento che il prossimo anno sarà probabilmente segnato dalla pandemia, da elevate incertezze e dalla vulnerabilità diffusa di famiglie e imprese: il modo in cui l’economia europea emergerà dalla crisi dipenderà da come affronteremo questa transizione”, ha spiegato, sottolineando la necessità di dare certezza a investitori e consumatori e utilizzare al meglio le opportunità offerte dalle politiche economiche espansive. (Rin)