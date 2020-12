Ue: Panetta (Bce), non accetteremo livello inflazione incompatibile con obiettivo 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bce “non accetterà livelli d’inflazione incompatibili con il suo obiettivo. È per questo che siamo intervenuti e che continueremo a fornire all’economia europea lo stimolo monetario necessario per spingere il tasso di inflazione verso l’obiettivo del 2 per cento nel medio termine”. Lo ha detto il membro del comitato esecutivo della Bce, Fabio Panetta, nel suo discorso al Rome Investment forum 2020. “Se necessario, al fine di migliorare le prospettive d’inflazione, la dotazione e la durata del Pepp possono essere ampliate. Siamo pronti a rivedere la calibrazione di tutti gli strumenti a nostra disposizione qualora le prospettive dell’inflazione siano offuscate da rischi al ribasso, inclusi quelli derivanti dall’evoluzione del tasso di cambio dell’euro. Un apprezzamento del cambio potrebbe infatti incidere in misura significativa sull’inflazione nell’area". (Rin)