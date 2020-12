Decreto Ristori: Boccalini (Taxi blu), convenzioni con Comuni e Regioni? Già in ritardo, servono misure tempestive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel recente decreto Ristori c'è tra le altre cose la possibilità per Comuni e Regioni di stipulare convenzioni anche con titolari di licenze Taxi, con lo scopo di decongestionare il servizio pubblico di linea. Una misura che certo ha senso ma che arriva con un ritardo imbarazzante". Lo dichiara in una nota Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu Milano. "Erano mesi che tra le tante proposte anche da noi avanzate vi era anche questa e solo oggi, con mesi di ritardo, viene introdotta. - ha aggiunto il tassista - Oltretutto nel quadro complessivo di una situazione che rispetto a Settembre, sembra sempre più incerta e confusa. Gli operatori taxi, come me e come tutte le categorie di lavoratori non possono aspettare di capire il destino del proprio lavoro, giorno per giorno, in balia della poca capacità di qualcuno nel prendere decisioni tempestive».(com)