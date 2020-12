Albania: attesa per oggi nomina del nuovo ministro dell'Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama dovrebbe annunciare oggi il nome del nuovo ministro dell'Interno, dopo le dimissioni di Sander Leshaj a seguito della vicenda legata all'uccisione da parte della polizia del giovane Klodian Rasha, "reo" di aver violato il coprifuoco imposto per contenere la diffusione del coronavirus. Nella serata di ieri si sono registrate nuove violente proteste a Tirana per l'accaduto, con scontri, arresti e feriti tra manifestanti e forze di polizia. Secondo la stampa locale, il nuovo ministro dell'Interno potrebbe essere una personalità che già fa parte del governo albanese e che potrebbe assumere ad interim la guida del dicastero lasciato vacante da Leshaj. Tra i nomi più accreditati figura al momento quello della ministra della Difesa, Olta Xahcka; in alternativa circola il nome dell'attuale segretario generale al ministero della Giustizia Elira Kokona. Il premier Rama ha escluso categoricamente nei giorni scorsi che ci saranno altre dimissioni, dopo quelle del ministro dell'Interno. (segue) (Alt)