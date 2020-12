Albania: attesa per oggi nomina del nuovo ministro dell'Interno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni del ministro Lleshaj sono state un gesto necessario per il governo in considerazione del crescente malcontento della popolazione, scesa in piazza sin da 9 dicembre per denunciare quanto accaduto la sera precedente in un quartiere di Tirana. Il 25enne Reshja, stando alla ricostruzione dei media locali, sarebbe stato fermato dalla polizia per la violazione del coprifuoco imposto per contenere la diffusione del Covid-19. In un primo momento la polizia ha comunicato che l'uso della forza per fermare Rasha era stato necessario in quanto il giovane sarebbe stato armato; mentre da quanto emerso successivamente l'uomo sarebbe stato disarmato e si sarebbe solamente rifiutato di fermarsi all'ordine della polizia. (Alt)