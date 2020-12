Covid: sindaco Allevi, invito i cittadini di Monza ad avere prudenza, il virus non è ancora sconfitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Monza Dario Allevi, durante l'inaugurazione della stele in memoria delle vittime di Covid, ha colto l'occasione per lanciare un appello alla cittadinanza: "Siamo in zona gialla da poco più di 24 ore però abbiamo visto ieri scene di assembramenti nelle vie dello shopping che non vanno bene. Non abbiamo ancora sconfitto il virus e non abbiamo ancora terminato la seconda ondata. Alcuni esperti parlano anche di una terza ondata, per cui dobbiamo continuare ad avere atteggiamenti prudenti". Il primo cittadino monzese ha quindi colto l'occasione "per chiedere ai miei concittadini di continuare ad avere quel senso di responsabilità che hanno avuto in questi mesi, perché quello che abbiamo inaugurato oggi sia solo un ricordo e non lo si debba rivivere". (Rem)