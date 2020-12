Roma: Politi (Lega), su Acea preoccupante situazione delineata dall'Antitrust

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci preoccupano gli esiti del recente rapporto dell’Antitrust presentato al sindaco, inerente i 189 mila punti luce a led affidati ad Acea". Lo dichiara in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina. "L’intera operazione è stata definita illegittima e costosa, pertanto il Comune di Roma ha tempo fino al 31 dicembre per indire un’apposita gara aperta oppure per aderire alla convenzione Consip corrispondente - aggiunge Politi -. Verificheremo immediatamente lo stato dei fatti, convocando la commissione Trasparenza. Incrinare i rapporti con Acea, società partecipata per il 51 per cento dal Comune di Roma, non è sicuramente la strada migliore da percorrere, ma occorre sempre tutelare l’interesse della comunità di cittadini, fornendo un servizio di qualità ed efficienza".(Com)