Ue: Panetta (Bce), per sostenibilità del debito serve crescita e non alchimia finanziaria

- Lo shock provocato dal Covid-19 può rappresentare un punto di svolta per l’Europa: gli accordi raggiunti nei mesi scorsi dai leader europei testimoniano la nitida percezione dei vantaggi di una risposta comune europea alle sfide poste dalla crisi. Così Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, intervenuto oggi al Rome Investment Forum 2020. “L’impegno comune europeo va ora proseguito, al fine di rassicurare i cittadini circa l’attuazione delle politiche necessarie per consolidare e rafforzare la ripresa produttiva: per collocare l’economia su un sentiero di crescita elevata e sostenibile, in grado di spingere l’inflazione verso il nostro obiettivo, le politiche monetarie e di bilancio dovranno rimanere a lungo espansive”, ha spiegato, aggiungendo che le politiche fiscali dovranno privilegiare gli investimenti produttivi al fine di innalzare la crescita potenziale. “Dobbiamo resistere alla tentazione di intraprendere scorciatoie dense di pericoli: solo la crescita, e non l’alchimia finanziaria, può garantire la sostenibilità del debito e creare le condizioni per un futuro di prosperità”, ha concluso. (Rin)