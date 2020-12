Camera: domani audizioni su traffico stupefacenti di lieve entità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 15 dicembre, la commissione Giustizia della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 15, Massimo Gandolfini, primario di neurochirurgia e psichiatria presso l'Istituto ospedaliero Poliambulanza di Brescia; ore 15.30, Achille Saletti, rappresentante dell'associazione Saman-Anteo; ore 16, Alfredo Mantovano, magistrato della Corte suprema di Cassazione e vicepresidente del Centro studi Rosario Livatino; ore 16.30, rappresentanti della Fondazione Exodus. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)