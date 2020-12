Ungheria: Mercedes produrrà auto interamente elettriche negli stabilimenti di Kecskemet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercedes-Benz sta espandendo i suoi stabilimenti a Kecskemet, in Ungheria, con un nuovo investimento da 50 miliardi di fiorini (oltre 140 milioni di euro). Lo riferisce l'agenzia di stampa "Mti". Il ministro degli Esteri, presente oggi presso gli impianti Mercedes, ha spiegato che questi saranno i primi in Ungheria a produrre auto elettriche al 100 per cento. Il governo fornirà alla società automobilistica risorse per 15 miliardi (oltre 42 milioni di euro) a sostegno dell'investimento. Per Szijjarto si tratta di "una pietra miliare per la fabbrica di Mercedes a Kecskemet e per l'economia e l'industria automobilistica ungheresi". Quale che sia la direzione che il settore intraprenderà e a quale ritmo, il futuro degli stabilimenti di Kecskemet è assicurato, ha dichiarato. Il capo della diplomazia di Budapest ha affermato anche che l'investimento rafforza la cooperazione economica ungaro-tedesca. (segue) (Vap)