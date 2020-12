Ungheria: Mercedes produrrà auto interamente elettriche negli stabilimenti di Kecskemet (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vitalità dell'economia ungherese è dimostrata dal fatto che mentre molte fabbriche chiudono in tutto il mondo e licenziamenti di massa vengono annunciati, in Ungheria crescono gli investimenti", ha detto Szijjarto, e questo dimostra che il Paese è uno dei vincitori di una nuova era economica. Questa era comincia con una brutale competizione per la redistribuzione delle capacità economiche dopo la pandemia di coronavirus. A Kecskemet verrà prodotto il crossover Suv Eqb, un auto interamente elettrica la cui presentazione avverrà la prossima primavera. (Vap)