Banche: UniCredit premiata come Migliore Private Bank 2021 nella CEE da Global Finance

- UniCredit ha annunciato che per il sesto anno consecutivo è stata riconosciuta da Global Finance come Best Private Bank dell'Europa Centrale e Orientale per il 2021, per il sesto anno consecutivo. Lo riferisce la stessa banca in una nota, secondo cui accanto a questo premio regionale, la banca ha portato a casa altri premi individuali a livello di Paese come miglior Private Bank 2021 anche in Bulgaria per la prima volta, in Repubblica Ceca per il secondo anno di seguito e, per il sesto anno consecutivo, in Austria con Schoellerbank. I premi per ogni regione e paese nell'ambito della sesta edizione annuale dei World's Best Private Banks Awards per il 2021 sono stati determinati dal comitato editoriale di Global Finance, tenendo conto dei contributi provenienti dagli addetti ai lavori, delle informazioni provenienti dalle candidature presentate dalle banche e da ricerche indipendenti, al fine di valutare una serie di fattori oggettivi e soggettivi per selezionare le banche che meglio soddisfano le esigenze sofisticate di individui facoltosi (HNWI) che cercano di valorizzare, preservare e trasmettere il loro patrimonio. Commentando questi risultati, Gianfranco Bisagni, Niccolò Ubertalli, Francesco Giordano e Olivier Khayat, rispettivamente Co-CEOs Commercial Banking, Central Eastern Europe e Co-CEOs Commercial Banking Western Europe, hanno dichiarato: "Siamo estremamente orgogliosi di questi risultati, ottenuti grazie a un team di persone di grande talento. Siamo fiduciosi che insieme, come One Bank, One UniCredit, continueremo a fornire ai nostri clienti la miglior value proposition". (Com)