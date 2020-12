Casa: Unione inquilini Roma, subito tavolo con il prefetto per blocco sfratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta del governo nel non concedere un ulteriore proroga del blocco sfratti fissata al 31 dicembre, sommato alla mancanza di alcuna misura a sostegno per gli affitti, apre a una stagione di conflitto sociale senza precedenti". Lo afferma in una nota Unione inquilini Roma. "E' incredibile, che, in una situazione di emergenza sanitaria conclamata, si possa permettere di effettuare interventi di sgombero coatto di famiglie, senza il passaggio da casa. Una scelta irresponsabile le cui conseguenze ricadrebbero sulle città, in particolare su Roma capitale. Unione inquilini ricorda che c'è una diretta responsabilità delle Autorità in merito alla tutela della salute pubblica, responsabilità oggi ancora più impegnativa ai fini di prevenire i contagi da pandemia. Per questo Unione Inquilini Roma chiede con massima urgenza al prefetto Matteo Piantadosi la convocazione di un tavolo sulla crisi abitativa, con tutti i soggetti istituzionali, le associazioni sindacali e sociali al fine di un coordinamento attivo per prevenire eventuali esecuzioni di sfratti senza passaggio da casa a casa". (segue) (Com)