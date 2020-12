Casa: Unione inquilini Roma, subito tavolo con il prefetto per blocco sfratti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgiamo, pertanto un pressante appello affinché le autorità intervengano sul governo nazionale per chiedere che venga varata una ulteriore proroga delle esecuzioni degli sfratti, almeno fino a giugno 2021. Un tempo minimo e necessario per vedere almeno l'inizio dell'attuazione delle misure agevolative già in essere e quelle che saranno varate, a partire dalla legge di bilancio e dal Recovery plan", continua nella nota Unione inquilini Roma. "Oggi è sicuramente urgente prevedere nel Recovery plan una linea di progetto, con relativo adeguato finanziamento e tempi certi di attuazione, con l'obiettivo di incrementare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, al fine di rispondere alla domanda oggi inevasa". (Com)