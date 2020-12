Ungheria: ministro Szijjarto, Ucraina usa metodi intimidatori contro i suoi cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina usa metodi intimidatori che ricordano il periodo sovietico contro i suoi cittadini. Lo ha scritto in un messaggio su Facebook il ministro degli Esteri dell'Ungheria, Peter Szijjarto. Il capo della diplomazia di Budapest ha così reagito alle notizie recenti per le quali i servizi segreti ucraini hanno avviato procedure di indagine penale contro i consiglieri comunali del villaggio di Siurte, in Transcarpazia. Essi sono sospettati di tradimento per aver cantato l'inno nazionale ungherese dopo una riunione consiliare. Kiev è "impegnata nella sua integrazione europea solo a parole", ha polemizzato Szijjarto. "Al contrario di queste pratiche adottate dall'Ucraina", le leggi internazionali ed europee garantiscono alle minoranze linguistiche il diritto a salvaguardare la loro identità. L'essenza della politica di Budapest nei confronti dei magiari all'estero, sostiene il ministro, è che tutti gli ungheresi sono responsabili gli uni per gli altri. La comunità magiara in Transcarpazia può continuare quindi a fare affidamento sull'Ungheria. (segue) (Vap)