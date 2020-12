Ungheria: ministro Szijjarto, Ucraina usa metodi intimidatori contro i suoi cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto la scorsa settimana Szijjarto, parlando al telefono con il segretario generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejcinovic Buric, ha condannato le azioni intimidatorie di Kiev ai danni della minoranza magiara in Ucraina, dichiarando di trovarle "inaccettabili e scandalose". Ha chiesto inoltre al Consiglio "di usare ogni mezzo a disposizione per ottenere lo stop agli attacchi contro la comunità magiara e il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni della Commissione di Venezia". Gergely Gulyas, a capo dell'ufficio del primo ministro Viktor Orban, ha invece messo in guardia l'Ucraina sull'esigenza di porre fine a queste tendenze se vuole relazioni di buon vicinato con Budapest e se ritiene importante la sua integrazione euro-atlantica. Se i magiari in Ucraina non verranno trattati come cittadini con pieni diritti, l'Ungheria si opporrà ai piani di adesione euro-atlantici del Paese limitrofo, ha aggiunto. (Vap)