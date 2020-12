Molise: mercoledì torna a riunirsi il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Salvatore Micone ha convocato per mercoledì 16 dicembre, alle ore 9:30, la prossima seduta del Consiglio regionale del Molise. Si tratta di una seduta, probabilmente l'ultima prima delle festività natalizie, che dovrà completare l'esame degli argomenti residui della precedente riunione del 9 dicembre scorso fra i quali spiccano la discussione di numerosi documenti politici ma anche l'esame di alcune proposte di legge. Infatti l'Assemblea si occuperà del Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale riguardante la disciplina delle attività artigianali e commerciali; "Disciplina della professione di Guida alpina - Maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnamento in media montagna"; "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare"; "Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni". (segue) (Gru)