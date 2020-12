Molise: mercoledì torna a riunirsi il Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione l'Assemblea dovrà esaminare anche le proposta di legge riguardanti "Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno"; "Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione"; "Disposizioni per la valorizzazione e tutela ambientale dei laghi del Molise"; "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo"; "Tutela, conservazione e valorizzazione della diversità vegetale del territorio molisano". "Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise". "Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza - Linee guida". (Gru)