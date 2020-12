Abruzzo: carceri, Sindacati chiedono rinforzi di poliziotti penitenziari per ospedali Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una situazione del tutto preoccupante, visto l'elevato numero di detenuti, positivi al Covid, ricoverati nei vari nosocomi. A darne notizia sono in sindacati regionali Sappe, Osapp, Uil Pa, Uspp, Fns Cisl, e Fp Cgil che lanciano l'allarme ai vertici dell'amministrazione penitenziaria e all'assessora Regionale alla Salute Nicoletta Verì. Gli Istituti penitenziari abruzzesi, spiegano i sindacati, già soffrono di una cronica carenza di organici, specie Pescara con meno 50 agenti, e in questo momento serve una seria ed efficace risposta istituzionale per fronteggiare le attività di piantonamento. I sindacalisti. con un atto inviato alle varie articolazioni della Giustizia e Regione Abruzzo, hanno chiesto di inviare personale proveniente da altre realtà del Paese, fino a cessata esigenza emergenziale. "Siamo pronti - concludono - ad avviare manifestazioni di protesta e coinvolgere la politica ed opinione pubblica , in assenza di concrete soluzioni a salvaguardia dei lavoratori e di tutta la collettività". (Gru)