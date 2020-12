Repubblica Ceca: Covid, test antigenici gratuiti forse già da mercoledì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Test antigenici gratuiti contro il coronavirus potrebbero essere messi a disposizione in Repubblica Ceca già da mercoledì prossimo. E' quello che ha dichiarato il primo ministro ceco, Andrej Babis, in un messaggio su Facebook. L'attività di testing, secondo quanto riporta l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas", potrebbe quindi partire con due giorni d'anticipo rispetto a quanto pianificato in precedenza. Essa sarà svolta in circa 2 mila siti e coinvolgerà oltre 5 mila medici di medicina generale e anche 6 mila dentisti, stando a quanto affermato da Babis. L'attività proseguirà fino al 15 gennaio e le persone potranno sottoporsi a un test ogni cinque giorni. (Vap)