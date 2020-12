Romania: ministro Esteri, Bucarest rimarrà membro attivo coinvolto nel corretto funzionamento dell'Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aurescu ha aggiunto che la pandemia Covid-19 ha dimostrato l'importanza della cooperazione multilaterale nell'affrontare le sfide globali. In questo contesto, Aurescu ha sottolineato che è necessaria "un'organizzazione efficiente, in grado di rispondere adeguatamente sia alle sfide preesistenti alla pace, alla sicurezza e ai diritti umani, sia alle sfide e tendenze emergenti che stanno emergendo nel contesto dell'attuale crisi pandemica". In questo contesto, il ministro ha chiarito che la Romania resta un sostenitore della riforma delle Nazioni Unite, in conformità con gli approcci proposti dal Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli obiettivi della Dichiarazione politica adottata nel contesto della celebrazione dei 75 anni dalla creazione dell'Organizzazione. "La Romania continuerà a essere un attivo sostenitore di un'efficace diplomazia multilaterale e sarà coinvolta, attraverso partenariati multilaterali, nell'individuazione delle risposte alle attuali sfide globali, anche nei settori della tecnologia, della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale. La tecnologia dell'informazione e della comunicazione digitale è essenziale per raggiungere l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile", ha concluso Aurescu. (Rob)