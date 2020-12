Kenya-Somalia: Kenyatta riceve presidente del Somaliland, si acuisce la crisi con Mogadiscio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, terrà colloqui oggi con il presidente dell'autoproclamata repubblica del Somaliland, Muse Bihi, nel mezzo delle tensioni diplomatiche con la vicina Somalia. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri del Kenya, secondo cui i colloqui verteranno su "interessi reciproci". "Il Somaliland è un partner importante nella regione del Corno d'Africa nella lotta al terrorismo e in particolare al Shabab", si legge in un tweet. Si tratta della seconda visita di un leader del Somaliland dopo quella effettuata dall’allora presidente Kahin Riyale Kahin nel 2006. La visita rischia di acuire ulteriormente le già tese relazioni fra Kenya e Somalia dopo che il mese scorso le autorità di Mogadiscio (che non riconoscono l’indipendenza di Hargheisa) hanno espulso l'ambasciatore keniota in Somalia e richiamato quello somalo da Nairobi per via di presunte interferenza negli affari interni e politici della Somalia. La decisione, ha dichiarato il segretario permanente del ministero degli Affari esteri somalo Mohamed Ali Nur, è stata presa per “preservare la sovranità nazionale di Mogadiscio dopo che è emerso che il Kenya stava deliberatamente interferendo negli affari della Somalia, in particolare nell’Oltregiuba". "Il governo esprime il suo rammarico per le palesi ingerenze negli affari interni e politici della Repubblica federale di Somalia che rischiano di essere un ostacolo alla stabilità, sicurezza e sviluppo dell'intera regione", afferma la dichiarazione. (segue) (Res)