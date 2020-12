Legge bilancio: Molinari (Lega), emendamento per rilancio industria auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rilanciare lo sviluppo dell'automotive nazionale occorre imporre alle PA di acquistare o noleggiare autoveicoli prodotti in Italia, per l'adempimento dei loro compiti. Così Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega e primo firmatario dell'emendamento. "Ho presentato un emendamento alla manovra a sostegno di un comparto che in Italia conta circa 300 aziende e occupa oltre250 mila persone. Proponiamo inoltre incentivi per imprenditori e imprese che acquistino anche in locazione veicoli ecologici prodotti in Italia. L'emendamento prevede uno stanziamento di 300 mln per il 2021 e altrettanti per il 2022 che si trasformeranno in un contributo pari al 10% del costo del veicolo fino ad un massimo di 8000 euro", aggiunge.(Rin)