Armenia: premier Pashinyan dichiara tre giorni di lutto per vittime guerra Nagorno-Karabakh

- Un periodo di lutto di tre giorni in onore delle vittime della guerra dell'Artsakh (così si definisce l’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh) sarà dichiarato in Armenia e Artsakh dal 19 dicembre. Lo hanno annunciato il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, e il presidente dell'Artsakh, Arayik Harutyunyan. In quei giorni si svolgeranno cerimonie commemorative. “Il 19 dicembre segnerà i 40 giorni dalla fine delle operazioni militari. E in questa occasione verrà proclamato un lutto di tre giorni dal 19 dicembre, e anche un corteo commemorativo sarà organizzata a Erevan dalla Piazza della Repubblica a Yerablur”, ha detto il primo ministro Pashinyan. Altre cerimonie di ricordo si svolgeranno nel Paese. Pashinyan ha detto che è probabile che tutti i corpi dei militari scomparsi verranno recuperati per allora. "Avremo molti corpi non identificati, ma credo che questa decisione non possa più essere ritardata", ha detto Pashinyan. A sua volta, il presidente Arayik Harutyunyan ha affermato che lui e il primo ministro armeno hanno deciso di dichiarare i tre giorni di lutto in Artsakh e in Armenia per commemorare la memoria delle vittime della guerra. “I loro nomi saranno sempre nei nostri cuori e nei capitoli della storia armena, obbligandoci a continuare la loro opera patriottica nel nostro cammino futuro. Pertanto, sarà un lutto di dolore, orgoglio e dovere per la nazione armena", ha detto Harutyunyan. (Rum)