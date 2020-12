Arabia Saudita: petroliera colpita al largo di Gedda, esplosione ed incendio a bordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una petroliera al largo del porto saudita di Gedda è stata colpita da una "fonte esterna" che ha causato un'esplosione e un incendio a bordo. Secondo quanto ha reso noto la compagnia di navigazione Hafnia, tutti i 22 marinai della BW Rhine, questo il nome nella petroliera battente bandiera di Singapore, sono illesi.In una nota si legge che la petroliera è stata colpita da una "fonte esterna" mentre stava scaricando il suo cargo, provocando un'esplosione e lo scoppio di un incendio spento dall'equipaggio. L'incidente è avvenuto intorno alle 00:40 ora locale del 14 dicembre 2020. La compagnia ha avvertito che a causa dell'esplosione una parte del petrolio a bordo potrebbe essersi riversata in mare.Le autorità saudite non hanno ancora confermato l'incidente, che giunge dopo altri attacchi mirati contro l'Arabia Saudita condotti dai ribelli sciiti Houthi dello Yemen per conto dell'Iran.(Res)