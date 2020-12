Roma: in auto con droga, bastoni e taser, arrestato 32enne a Casal del Marmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Ottavia hanno arrestato un 32enne russo per traffico illecito di sostanze stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere. In piena notte, durante un posto di controllo in via Casal del Marmo, i carabinieri hanno fermato il 32enne a bordo della sua auto. L’uomo è parso fin da subito molto nervoso e per questo motivo i carabinieri hanno deciso di approfondire le verifiche, perquisendo l’auto e trovando, nascosti in diversi vani del veicolo, 10 involucri termosaldati contenenti 20 grammi di metanfetamina, un bilancino di precisione per la pesatura della droga, 3 spray al peperoncino, 2 bastoni in ferro della lunghezza di 50 cm e 3 torce/taser e 220 euro in contanti. Trovate anche 6 pipe in vetro, probabilmente utilizzate per il consumo della droga, due parrucche e alcuni capi di abbigliamento da donna. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre l’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. (Rer)