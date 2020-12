Energia: Regno Unito, governo approva inizio negoziati per costruzione nuova centrale nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha approvato l'inizio dei negoziati con l'azienda francese Edf per la costruzione di una nuova centrale nucleare da 20 miliardi di sterline (circa 22 miliardi di euro), nonostante vi siano preoccupazioni circa il fatto che potrebbero dover essere i contribuenti britannici a pagare per eventuali costi aggiuntivi. Il governo starebbe quindi considerando la costruzione della centrale "Sizewell C", la quale si stima potrebbe generare fino a 3,2 gigawatt di elettricità, sufficiente a soddisfare il 7 per cento del bisogno energetico britannico. La mossa viene vista come chiave per i piani del governo di raggiungere l'obiettivo di zero emissioni entro il 2050, dato anche l'avvicinarsi la scadenza del ciclo vitale di molti reattori, che dovrebbero cessare di essere operativi intorno alla metà degli anni '30. (Rel)