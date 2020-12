Repubblica Ceca: Covid, perdite del settore fitness in autunno superano 28 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ondata autunnale di coronavirus ha causato perdite medie di 620 mila corone (oltre 23 mila euro) per i centri di fitness in Repubblica Ceca. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk", citando i dati delle associazioni di categoria. Le perdite totali del settore superano i 750 milioni di corone (oltre 28 milioni di euro). I piani di ristoro del governo hanno aiutato circa tre quarti delle imprese del settore, coprendo però soltanto un massimo pari al 20 per cento delle perdite. Secondo un sondaggio, circa il 22 per cento dei centri di questo tipo non hanno ripreso l'attività dopo l'allentamento delle misure anti-Covid lo scorso 3 dicembre. Tra coloro che hanno riaperto, la percentuale di clientela presente è oscillata tra il 20 e il 30 per cento di quella normale. Solo il 15 per cento afferma di aver osservato una presenza al 50 per cento. (Vap)