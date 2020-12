Covid: Conte, oggi poniamo premesse rilancio Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le due ondate della pandemia "la sfida non è solo quella di liberare potenzialità del Paese ma il compito e duplice e riguarda anche l’Ue". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Rome investment forum 2020. "Dobbiamo serrare i ranghi per vincere il nemico invisibile e per farlo serve un forte senso di unità e leale collaborazione, oltre alla cooperazione intenzionale", ha aggiunto ricordando che "oggi poniamo le premesse anche per la ripresa economica". (Rin)