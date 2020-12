Ue: Di Maio, compromesso su Next Generation Eu riafferma capacità di pensare in grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il compromesso raggiunto al Consiglio europeo della scorsa settimana ha riaffermato la “capacità dell’Europa di pensare in grande”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aprendo alla Farnesina la seconda edizione della tavola rotonda italo-olandese "Vanvitelli/Van Wittel", organizzata dall’Istituto affari internazionali (Iai) e dal Clingendael Institute, in cooperazione con i ministeri degli Esteri di Italia e Paesi Bassi. Come sottolineato da Di Maio, il memorandum d’intesa firmato nel 2019 tra Italia e Paesi Bassi punta ad “rapporto più strutturato tra nostri Paesi” e questa tavola rotonda è uno degli strumenti approntati a tale scopo per “individuare nuove sinergie” sia sul piano bilaterale che nel processo di integrazione europea in qualità di due Stati fondatori. Di Maio ha spiegato che il Next Generation Eu ed i rispettivi piani nazionali per l’attuazione sono, insieme alla gestione dell’immigrazione, i due temi scelti per i lavori di questa tavola rotonda. Next Generation Eu è stato, secondo Di Maio, una “risposta unica a questa crisi senza precedenti” e il compromesso raggiunto nell’ultimo Consiglio europeo ha riaffermato la “capacità dell’Europa di pensare in grande” nell’ottica delle sue responsabilità e valori condivisi. “Questa sfida va oltre la pandemia”, ha proseguito Di Maio facendo riferimento alla necessità di rendere l’Ue un attore globale in grado di competere dal punto di vista economico e di proteggere i propri valori. (segue) (Pav)