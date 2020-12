Ue: Di Maio, compromesso su Next Generation Eu riafferma capacità di pensare in grande (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ha evidenziato quindi la “responsabilità” di cui è consapevole l’Italia nell’attuazione del Next Generation Eu, quale principale Paese beneficiario di questo strumento cruciale per il rilancio economico. Riguardo i flussi migratori, il titolare della Farnesina ha evidenziato che si tratta di un tema “strettamente connesso a queste sfide”. Un’Europa più competitiva sul piano globale, infatti, “deve rilanciare rapporti con i Paesi vicini”, in particolare con quelli della sponda sud del Mediterraneo. “Adeguate risorse finanziarie europee”, secondo Di Maio, sono necessarie a tale scopo. “Dobbiamo essere in grado di gestire i flussi migratori e non lasciare che siano essi a dettare l’agenda europea”, ha osservato il ministro. A suo modo di vedere, è essenziale creare nuove opportunità lavorative nei Paesi d’origine anche attraverso l’innovazione e la digitalizzazione per una “crescita economica sostenibile” e per “soluzioni all’altezza del futuro”. (Pav)