Polonia-Usa: presidente Duda invia oggi lettera di congratulazioni a Biden e invito a Varsavia

- Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, invierà oggi al presidente eletto Usa, Joe Biden, una lettera di congratulazioni per la vittoria alle scorse elezioni presidenziali. Lo ha riferito Krzysztof Szczerski, capo di gabinetto presidenziale, in un'intervista all'emittente "Polskie Radio". Alle congratulazioni Duda accompagnerà anche un invito a Varsavia rivolto a Biden. Duda ha atteso perché è oggi che il Collegio elettorale dovrebbe certificare la vittoria di Biden contro il presidente uscente, Donald Trump. Szczerski ha smentito le indiscrezioni secondo le quali il capo dello Stato polacco avrebbe subito lo smacco di non ricevere un invito alla cerimonia di insediamento di Biden a presidente Usa. Il capo di gabinetto spiega infatti che "all'inaugurazione dei presidenti Usa già da tempo non vengono invitati capi di Stato di altri Paesi" e che la formula di svolgimento dell'evento non è nota al momento alla luce della pandemia di coronavirus. (Vap)