Armenia: premier Pashinyan, non intendo dimettermi

- Nikol Pashinyan, il primo ministro dell'Armenia, ha affermato che non intende dimettersi. Secondo Pashinyan, da settimane contestato in patria da manifestazioni antigovernative, la richiesta di dimissioni non esprime la volontà popolare e, per questo motivo, continuerà a svolgere il proprio dovere. Pashinyan ha smentito le informazioni sulla partenza della sua famiglia dall'Armenia pubblicate da alcuni mass media. (Rum)