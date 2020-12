Georgia: Sogno georgiano presenta candidatura di Giorgi Gakharia a incarico primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo parlamentare del Sogno georgiano, il partito di governo, ha presentato la candidatura di Giorgi Gakharia all’incarico di primo ministro. Gakharia svolge l’incarico di premier sin da prima delle elezioni parlamentari tenutesi lo scorso 31 ottobre. Difficilmente ci saranno problemi per l’accettazione della candidatura di Gakharia, dato che in Parlamento sono presenti solo rappresentanti del partito di governo. Il Parlamento georgiano è composto di 150 seggi ma la decisione dei parlamentari eletti fra le file dell’opposizione di rifiutare i loro mandati potrebbe comprometterne i lavori. L’opposizione contesta l’esito delle consultazioni parlamentari svoltesi lo scorso 31 ottobre e, nonostante dei colloqui mediati da diversi ambasciatori stranieri, non è riuscita a concordare con il Sogno georgiano un’intesa per superare questa crisi istituzionale. (Rum)