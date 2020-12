Italia-Paesi Bassi: ministro Esteri Blok, da azioni coordinate emerge "valore combinato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Paesi Bassi, quali due Stati fondatori dell’Ue, sono consapevoli del “valore combinato” apportato dalla loro azione coordinata. Lo ha detto il ministro degli Esteri olandese Stef Blok nel suo intervento in apertura della seconda edizione della tavola rotonda "Vanvitelli/Van Wittel", organizzata dall’Istituto affari internazionali (Iai) e dal Clingendael Institute, in cooperazione con i ministeri degli Esteri di Italia e Paesi Bassi. Blok ha sottolineato il rapporto storico tra Italia e Paesi Bassi, che fonda le sue basi nei Trattati di Roma in qualità di due paesi fondatori dell'Ue. Oltre che come Paesi membri dell’Ue e della Nato, secondo il ministro olandese, “il valore combinato” delle sinergie tra i due Paesi si manifesta anche dal punto di vista economico, con l’Italia che l’anno scorso è stato sesto partner commerciale dei Paesi Bassi. Blok ha evidenziato l’esigenza di “lavorare insieme” per il “reciproco successo” nel superamento dell’attuale crisi innescata dalla pandemia. Blok ha quindi elogiato l'impegno dell'Italia per l'attuazione del suo piano nazionale di ripresa nell'ambito del Next Generation Eu. Riguardo i flussi migratori, ha detto, "condividiamo la visione che i flussi incontrollati sono insostenibili, oltre che per l'Italia e per i Paesi membri, anche per i migranti stessi". Il ministro olandese ha quindi parlato positivamente del nuovo patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, in particolare per quanto riguarda le nuove partnership con i Paesi d'origine dei flussi. (Pav)