Polonia: Covid, presidente e premier a colloquio sulla strategia nazionale di vaccinazione

- Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, discuterà oggi la strategia nazionale di vaccinazione assieme al primo ministro, Mateusz Morawiecki. Lo riporta l'emittente "Polskie Radio". Il colloquio si svolge presso l'Ufficio di sicurezza nazionale (Bbn) e prevede la partecipazione anche del ministro della Sanità, Adam Niedzielski, e del capo di gabinetto del premier, Michal Dworczyk, che ha la delega al coordinamento del programma delle vaccinazioni contro il coronavirus. Secondo quanto affermato dal direttore del Bbn, Pawel Soloch, il capo dello Stato vuole che la campagna di vaccinazione si svolga "in modo il più possibile trasparente e senza alimentare dubbi tra i cittadini". Ciò richiede "un buon coordinamento, che è l'oggetto della riunione di oggi, tra le altre cose", ha continuato Soloch. Oltre 8 mila strutture nel Paese si sono registrate per diventare siti per le vaccinazioni. Dworczyk ha stimato sabato scorso che ogni mese potranno essere vaccinati circa 3,4 milioni di persone. La Polonia ha prenotato e acquistato in totale oltre 60 milioni di dosi di vaccino da sei differenti produttori. Il premier Morawiecki ha inizio dicembre ha dichiarato che la campagna di vaccinazioni potrebbe partire da febbraio. (Vap)