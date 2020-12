Brexit: ministro britannico Sharma, "posizioni lontane, ma continueremo a trattare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari economici britannico, Alok Sharma, ha affermato che le posizioni di Regno Unito e Unione europea sarebbero ancora lontane nelle trattative sul raggiungimento di un accordo commerciale post Brexit. Tuttavia Sharma ha anche aggiunto che il primo ministro britannico, Boris Johnson, non sarebbe ancora intenzionato ad alzarsi dal tavolo negoziale. Johnson e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, avevano dato inizialmente domenica come ultimo termine per concludere le trattative, indipendentemente dal loro esito, ma hanno annunciato nella giornata di ieri di voler continuare, lasciando intendere vi possano potenzialmente essere spazi di manovra per continuare a negoziare. Sharma ha proseguito affermando che "ogni accordo che otterremo con l'Ue deve rispettare il fatto che siamo un Paese sovrano, un Paese indipendente, e questa è la base su cui dovremo stringere un accordo, se sarà possibile". (Rel)