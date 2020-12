Omicidio Cucchi: processo in Appello comincia con rinvio a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comincia con un rinvio il processo in corte d'appello a Roma per l'omicidio di Stefano Cucchi, morto a Roma il 22 ottobre 2009, dopo essere stato picchiato dai carabinieri il 15 ottobre. In primo grado la Corte d'assise di Roma ha condannato a 12 anni di carcere per omicidio i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, e a 3 anni e 6 mesi il loro comandante di stazione Roberto Mandolino. L'udienza di questa mattina in corte d'appello è stata rinviata a gennaio per legittimo impedimento di due avvocati. (Rer)