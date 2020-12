Umbria: domani riunione dell’Assemblea legislativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’assemblea legislativa della Regione Umbria, Marco Squarta, ha convocato una riunione del consiglio per domani, con inizio lavori alle ore 9.30. L’ordine del giorno prevede: interrogazioni a risposta immediata (question time); bilancio consolidato della Regione Umbria per l’esercizio 2019; relazione del garante dei detenuti sull’attività 2019; programma di attività per il 2021 del difensore civico; mozioni. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale www.alumbria.it, dove verranno pubblicati anche i resoconti dei lavori, curati dall’ufficio stampa dell’assemblea legislativa. (Ren)