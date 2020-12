Energia: Germania, da rinnovabili il 46 per cento dell'elettricità nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, l'energia elettrica generata in Germania da fonti rinnovabili ha raggiunto una quota del 46 per cento del totale, in aumento dal 42,5 per cento dello scorso anno. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, secondo cui sono stati gli impianti eolici a terra a produrre la maggior parte dell'energia elettrica pulita in Germania. Seguono i siti fotovoltaici, le biomasse e i parchi eolici al largo delle coste tedesche. L'obiettivo del governo federale è aumentare la quota di elettricità verde al 65 per cento entro il 2030. (Geb)