Libano: Covid, ministro Interno rivede coprifuoco e misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro uscente dell’Interno del Libano, Mohammed Fahmi, ha allentato ieri le misure restrittive in vigore nel Paese contro la diffusione dei contagi da coronavirus. Secondo quanto riferisce il portale informativo "Naharnet", l'aggiornamento è stato introdotto in vista delle vacanze di dicembre, periodo in cui il Libano registra normalmente un aumento dell’attività turistica e commerciale. Il coprifuoco attualmente in vigore a partire dalle 23:00 sarà d’ora in avanti attivo dalle 23:30, mentre ai negozi sarà consentita l’apertura fino alle 22:30 (contro le 22) attuali. A locali notturni, pub e bar sarà permesso di riaprire, fino al 50 per cento della capacità, ma saranno costretti a chiudere alle 22:30 come gli altri settori e alcune attività – ad esempio il ballo – resteranno vietate. (Res)